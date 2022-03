Para a flota do cerco á espera de que o goberno rebaixe os prezos do combustible

A folga de transportistas e a acción dos piquetes complicou hoxe tamén o transporte de peixe dende o porto de Vigo. Un porto na que xa parte de flota está amarrada polo alto prezo dos combustibles.

Según confirmaron A imaxe do porto de Vigo , cos barcos do cerco, uns corenta, amarrados aos peiraos, vacíos, repítese noutras localidads galegas. Non é renduible sair a faernar polo alto prezo do combustible, paran esta semana a espera de coñecer a proposta que lles poda trasladar o ministro de pesca na reunión que celebrarán o vindeiro mércores. De momento, critican a parálise do goberno, Hugo González, xerente adxunto da cooperartiva de armadores.

Hoxe parada o flota do cerco, algúns artesanais, e probablemnte nos vindeiros días únanse barcos do Gan Sol que según van chegando ao porto vigués poden ir parando.