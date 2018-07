La federación española se enzarza con los piragüistas a través de una carta postal.

Juan José Román Mangas, firma una carta en representación de la real federación española de piragüismo, acompañada del sello del Consejo Superior de deportes en la que excusa todos los hechos que se le achacan al organismo.

Entre otras cosas, Román Mangas argumenta que la financiación de las modalidades no Olímpicas no se han aminorado, sino que se ha hecho un ajuste en el presupuesto destinado a los gastos de preparación de las modalidades Olímpicas. Además, la Federación agrega que en la modalidad de Maratón destina recursos para la asistencia de personal técnico y de apoyo así como para el transporte de las embarcaciones; algo que contradice las versiones de los palistas, que ni siquiera contaban con un fisioterapeuta como sí lo hacen otros piragüistas de diferentes países, rivales del equipo español. Sin embargo, el presidente confirma la presencia de fisioterapeutas cualificados y técnicos en el próximo Campeonato del Mundo que se celebrará en Györ (Hungría).

Respecto al alojamiento elegido en el último campeonato europeo, Román Mangas afirma que "la gestión se realiza con la organización, las reservas se hacen sobre una categoría de alojamiento, sin conocer las condiciones del mismo más allá de la información recibida del organizador y el precio"; por lo que confirman los testimonios de los deportistas, que nos contaban la pasada semana que la RFEP no se preocupaba de las condiciones del propio hotel, simplemente "lo contratan y no se preocupan por nada más." Además, el motivo por el que no "permiten" elegir el alojamiento a cada palista es para que todo el equipo vaya unido y no estén unos en diferentes condiciones que otros, "para buscar la equidad".

En cuanto a la polémica de la publicidad de patrocinadores oficiales, el presidente de la RFEP se muestra contundente y no cede ante las críticas de Iván Alonso, el cual se quejaba de que no pudiese llevar la publicidad de sus patrocinadores personales "que son los que financian su competición", y no llevar en cambio publicidad oficial de la que no le llega ni un euro.

Además, lo que más indigna de este comunicado es esta frase: "se podría reducir la participación en número de palistas y en número de pruebas para poder financiar totalmente a los seleccionados, pero entendemos que sería restrictivo para muchos palistas con una gran dedicación y calidad deportiva que mediante su participación autofinanciada satisfacen su deseo de competir al máximo nivel y pueden obtener recursos de su actuación". Estas palabras, olvidan la representación española por parte de estos deportistas, que llegaron a lo más alto del podium autofinanciando su competición.

A continuación podéis consultar el documento entero:

"Estimado deportista.

Una vez finalizado el Campeonato de Europa de Maratón celebrado en Bohinj (Eslovenia), y ante las situaciones de disconformidad mostrada por alguno de vosotros, me gustaría aclarar una serie de cuestiones:

En primer lugar, la versión publicada en los medios de comunicación sobre el aumento del presupuesto en un 30% no es cierta, el presupuesto ha aumentado un 7%. Una vez presentado al CSD el proyecto de presupuestos, este asignó como definitivo el aumento mencionado. Aunque la solicitud de recursos era mayor, hubo que realizar los ajustes pertinentes en los gastos. Estos ajustes no han aminorado los recursos a las modalidades no Olímpicas, el ajuste, se dirigió principalmente a los gastos de la preparación de las modalidades Olímpicas, que esperamos recuperar en la convocatoria de subvención extraordinaria para preparación de proyectos Olímpicos, ya que los técnicos demandan más medios económicos, como preparación en la fase de clasificación para Río de Janeiro.

El presupuesto que se destina a la modalidad de Maratón, está contemplado en el presentado a la Asamblea General, dando todo tipo de detalle e informando de las cuantías, como así figura en el acta de la misma. El presupuesto definitivo ha sido aprobado, recientemente por el CSD y enviado a la Comisión delegada para su aprobación definitiva.

En segundo lugar, respecto a la financiación del Campeonato Europeo de Maratón, la RFEP destina recursos para la asistencia del personal técnico de apoyo, así como para el transporte de las embarcaciones, cuantías consignadas presupuestariamente y de acuerdo a lo aprobado en los criterios de selección, publicados en el mes de enero. Estas características sobre la financiación de esta competición son conocidas por todos.

Para el Campeonato del Mundo que se celebrará en Györ (Hungría), la financiación que se destina, está consignada para las tripulaciones que consiguieron medalla en el pasado mundial, y se ha ampliado a la categoría de mujer senior en K-1 y K-2. Además la RFEP financiará asimismo la presencia de los técnicos, fisioterapeuta y transporte de embarcaciones.

Como ves, nuestra intención es ir mejorando la financiación, aunque hay condicionantes presupuestarios derivados de la prioridad de las modalidades Olímpicas.

En tercer lugar, respuesto a los alojamientos, la gestión se realiza con la organización, las reservas se hacen sobre una categoría de alojamiento, sin conocer las condiciones del mismo más allá de la información recibida del organizador y el precio. Tratamos de adaptarnos a lo que nos ofrecen. Nuestra intención es que todo el equipo vaya junto y que tanto los jóvenes como los adultos compartan todos los aspectos de la competición y no haya diferencias por cuestiones económicas, por el hecho de poder pagar o no un alojamiento de mayor calidad, si lo hubiera.

En cuarto lugar, sobre las Normativas de participación, de vuestuario y publicidad en embarcaciones, son documentos aprobados y publicados desde hace más de cinco años. Estas normativas se encuentran publicadas en la web de la RFEP, trasladándose en cada convocatoria este recordatorio de los seleccionados y por las que se rigen los equipos en cada asistencia. Esta normativa, de obligado cumplimiento, tiene que ser cumplida, por todos, para beneficio propio y de los demás componentes de los equipos de la RFEP. Su incumplimiento supone una falta o infracción a las normas y reglamentos que rigen la participación de los equipos. Por tanto no se puede justificar diciendo que se desconocen y que se está en desacuerdo. Han sido aprobadas por los órganos federativos competentes y deben cumplirse escrupulosamente.

Precisamente por ello, nuestra labor es dar transparencia a las decisiones y acuerdos adoptados, intentando mantener un clima positivo dentro de nuestros equipos. Esto implica ser rigurosos en el cumplimiento de las normativas y reglamentos que ayudan a este objetivo y que emanan de los órganos técnicos y directivos de esta Federación, en los que participáis a través de vuestros técnicos y clubes.

Por último, la RFEP selecciona las pruebas del amplio calendario internacional para incluirlas en su proyecto deportivo. En el resto de pruebas no se contempla la participación de palistas. En las contempladas en el proyecto deportivo no se financian de igual manera todas las especialidades. Las hay en las que no se reciben los recursos suficientes y se ofrece la participación autofinanciada o financiada parcialmente por la RFEP. Se podría reducir la participación en número de palistas y en número de pruebas para poder financiar totalmente a los seleccionados, pero entendemos que sería restrictivo para muchos palistas con una gran dedicación y calidad deportiva que mediante su participación autofinanciada satisfacen su deseo de competir al máximo nivel y pueden obtener recursos de su actuación

Atentamente, a tu disposición, recibe un afectuoso saludo,

Juan José Román Mangas

PRESIDENTE"