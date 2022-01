La Brújula Vigo y área metropolitana.

Fallece la ex alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre.

La ex alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, ha fallecido, en el día de hoy, tras sufrir un infarto de miocardio. García de la Torre sufrió una indisposición en el despacho porriñes donde ejercía la abogacía. A pesar de que fue trasladada de forma urgente al hospital Álvaro Cunqueiro, los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Concello de O Porriño ya ha decretado tres días de luto oficial y el actual alcalde, Alejandro Lorenzo, ya le ha ofrecido a la familia el salón de plenos por si fuera su deseo instalar la capilla ardiente de la ex regidora.