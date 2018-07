Comienzo movido de la pretemporada en casa Celta

La salida de Santi Mina el fin de semana rumbo al Valencia ha alterado a la afición y ha provocado que desde el club se comience a trabajar en varios aspectos. Tras la compra del 100% de los derechos de Nolito al Benfica por millón y medio de euros y las llegadas de Wass y Aspas parece que el siguiente paso será la renovación del propio Nolito y del lateral Jonny, por el que habría preguntado el Mónaco francés.

Además, el equipo celeste deberá pensar si busca un sustituto para Mina o si se conforma con los cuatro jugadores de banda que tiene actualmente en nómina: Nolito, Orellana, Bongonda y Wass. Si se deciden a fichar un sustituto, se podría reactivar la operación Mancuello, que estuvo cerca de Vigo hace unas semanas y que finalmente no ha firmado por el Dnipro ucraniano. Pero por ahora, lo único que se sabe de manera oficial es que el francés Jeremy Boga, propiedad del Chelsea no se incorporará al Celta, ya que como afirmó Torrecilla el viernes, el perfil del jugador no es el que está buscando el Celta.

El puesto que sí parece que va a cubrir el Celta es el de defensa central. No sabemos si para cubrir únicamente la marcha de Samuel o e caso de una posible salida de Andreu Fontás, del que se sigue hablando en Génova y sobre quien habló Torrecilla, que no confirmó que el central se quedase, aunque sí afirmó que la propuesta de renovación del Celta le convertiría en uno de los mejores pagados de la plantilla.

Como vemos, nos espera una semana movida en casa Celta en la que no se descarta alguna incorporación, como la de Roberto Bonano, que acaba de ser confirmado como nuevo ayudante del Toto Berizzo. A lo largo de la semana veremos si se producen más movimiento.

En cuanto a las bajas, la mayoría de los celtistas siguen sin entender el traspaso de Santi Mina al Valencia, sobre todo tras unas declaraciones de Miguel Torrecilla en las que declaraba que no existía ninguna oferta en firme por ningún jugador.

Tristeza por la marcha de Mina, pero dinero para las arcas del Celta, en concreto diez millones, que podrían servir para liquidar la deuda que el club mantiene con Hacienda y para comprar el 35% de los derechos de Nolito que aún no eran propiedad del club celeste. El importe restante debería ser, en teoría, para fichar a un central, único puesto que, según Torrecilla, necesita ser reforzado esta temporada. El club ha confirmado ya que están peinando el mercado en busca de un defensa contrastado y polivalente quien sabe, si para cubrir una posible salida de Fontás.