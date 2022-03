El Celta, al acecho del Villareal

Para este choque, en un escenario que en las últimas campañas ha resultado propicio para los celestes, el técnico no podrá contar con su capitán, el lateral derecho Hugo Mallo que, sancionado tras su última expulsión, dejará con casi total seguridad su puesto a Kevin Vázquez, su recambio natural. En el resto del equipo no se esperan novedades; si acaso, alguna pequeña opción de que Renato Tapia pueda entrar en lugar de Fran Beltrán, aunque parece poco probable. Las buenas prestaciones de Thiago Galhardo en el encuentro ante el Mallorca parecen garantizarle la continuidad en el once, por lo que Santi Mina volverá a empezar en el banquillo.