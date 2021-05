Entrevista na Brújula de Galicia

A Valedora do Pobo conclúe a investigación de oficio sobre as residencias da terceira idade

As conclusións da investigación aberta pola Valedora formarán parte da memoria que proximamente será levada ao Parlamento. Nela figuran cuestións como o material que estivo a dispor do persoal durante os primeiros meses da pandemia, os protocolos para derivar maiores aos hospitais ou o regulamento das visitas e contacto co exterior. Así o explicou María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, no tempo de entrevista na Brújula de Galicia de Onda Cero. Asimesmo, confirmou que desde o pasado setembro hai unha tendencia á alza na presentación de queixas. A semana pasada abriu de oficio unha investigación sobre a problemática eólica.