Curso Escolar 2021-2022

Los sindicatos educativos se muestran contrarios a la relajación de las medidas anticovid

Decepcionante. Es la valoración que transmite en Onda Cero Galicia el responsable de CCOO Ensino, José Manuel Fuentes Fariña, de la Conferencia sectorial de Educación celebrada en las últimas horas. No está de acuerdo con alguno de los principales puntos del protocolo para el regreso a las aulas. Por ejemplo, pide que no se reduzca la distancia de seguridad entre mesas (pasará de 1'5 a 1'2 metros) ya que llevará aparejado que no haya desdoblamiento de aulas y con ello, según expone, «más riesgo». Desde CCOO Ensino creen que se está primando «el criterio economicista» y por ello están convencidos de que habrá menos profesorado contratado que el curso pasado.