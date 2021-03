Malestar nos portos polas novidades do Regulamento de Control Pesqueiro da UE

«O sector está moi enfadado porque parece que saímos ao mar non para gañar un soldo, senón para roubar»

Na Brújula de Galicia recollemos o sentir da flota artesanal galega. Entrevista con José Antonio Pérez Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarías. O venres hai protesta nos portos porque consideran que as novidades anunciadas do Regulamento criminalizan ao sector e son de difícil aplicación en Galicia. A proposta de reforma foi aprobada hai uns días no Parlamento europeo; continúa a súa tramitación.