Lucía Freiras, chef compostelana y pregonera de las Fiestas del Apóstol, en Onda Cero: "Hablaré desde el corazón y dando todo de mi, allí va a estar toda mi gente y mi ciudad"

La chef compostelana Lucía Freitas será la pregonera de las fiestas del Apóstol 2024. Freitas pronunciará el pregón este viernes a partir de las 21.30 horas desde los balcones del Pazo de Raxoi y en ONDA CERO señalaba que horas antes de tan alta responsabilidad “teño moitos nervos, non podo decir outra cousa”. Lucía Freitas avanzaba que “vou falar do que é Santiago para min, do que considero que debemos salvaguardar, da praza de abastos, da gastronomía” y será un pregón “para falar dende o corazón e dando todo de min”. Lucía Freitas se muestra muy orgullosa de “vivilo coa xente que aprecio e que quero” al tiempo que ser la pregonera de las fiestas del Apóstol, como compostelana “dame moitísimo respeto porque alí vai estar toda a niña xente e toda a niña cidade”.

Lucía Freitas nos cuenta que ser la pregonera del Apóstol “é un xeito diferente de vivir o Apóstolo porque poucas veces tiven a oportunidade de disfrutar do pregón porque estaba traballando”. Lucía Freitas desvela que no llevará escrito el pregón esta noche porque “o bo que teño eu é a a autenticidade” y avanza que “falarei co corazón que é o que máis chega e o que sinto por Compostela”