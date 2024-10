Largas esperas en la parada de taxi de la estación de ferrocarril mientras los taxistas lamewntan que "no hay un buen servicio de buses en Santiago"

Esperas de entre 30 y 40 minutos por parte de usuarios de taxi en la parada de la estación de ferrocarril y bajo la lluvia. Compostelanos y visitantes a la ciudad echan de menos un transporte más ágil y con mayor número de taxis o frecuencias de autobús

Los taxistas compostelanos señalan en ONDA CERO que “en Santiago hay un problema grande de movilidad” debido a que “Santiago soporta muchísimo tráfico con una población flotante” que se agrava en la temporada alta con la llegada de turismo. Manuel Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Santiago explica en ONDA CERO que “entre las 7.45 horas y las 9.00 horas es muy complicado circular por Santiago y un punto importantísimo como es la Plaza de Galicia. Allí termina todo el mundo”. Sánchez apunta a “la falta de autobuses se añade a que se van acumulando retrasos” y explica que “entre las 7.45 horas y las 9.00 con la llegada de trenes y pasajeros a la estación ,. ¿Cuántos autobuses salen de la estación de ferrocarril?”. Sánchez se pregunta “Falta de taxis en Santiago?... pero si la mayor parte del tiempo me lo paso atascado…”Manuel Sánchez señala que “no hay un buen servicio de autobuses en Santiago”

Con respecto a la implantación de nuevos carriles bici en Santiago y el proyecto para Virxe da Cerca en el que se contempla retirar tráfico privado y potenciar la presencia del peatón y bicivlets, Manuel Sánchez indica que “soy el primer defensor de la bicicleta, pero en días como hoy en Santiago llueve y la ciudad tiene unas características y en función de esto hay que hacer la movilidad” porque “en días como hoy en bicicleta tendrías que llevar una mochila con tres mudas”. Los taxistas compostelanos comentan que “en Santiago se puede circular bien?, la respuesta es que no”

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "nos últimos meses non houbo tantos problemas co servizo de taxis en Santiago" aunque reconoce que "estamos pendentes de ampliar as licencias" y para ello "estamos pendentes das últimas aclaracións a Xunta e agardamos unha resposta favorable". Sanmartín destaca que entre las mejoras del servicio de transporte iniciadas por el Concello "está o bus lancadeira ó aeroporto e traballamos no novo servizo de autobuses que é un contrato complexo con moito diñeiro e para diferentes anos". Goretti Sanmartín reconoce que "hai que mellorar o funcionamento do servizo de autobuses e temos que mellorar ba capacidade de mobilidade do taxi coa peticiójn de 29 licencias máis" porque "o turismo desestacionalizase máis e se ampia a setembro/outubro"

La alcaldesa compostelana cree que "Santiago necesita máis licencias de taxi"

Con respecto a la movilidad en Virxe da Cerca, Sarmartín explica que "este goberno nunca falou de peatonalización" y en el concurso de ideas "se trata de poñer unha serie de condicións para reflecionar sobre o conector central da cidade que seguirá tendo circulación en ambos sentidos polo que ten que pasar os buses e taxi e aquel conductor que precise parar nesa arteria o poiuda facer e aquel que non precise atravesar esta arteria poida atopar outras vías" con el objetivo de que "buses e taxis flúan moito máis".

Con respecto a un metro ligero para Santiago, la alcaldesa Goretti Sanmartín cree que "todo é cuestión que poda estudiarse, pero hai propostas realizables e outras a medio/longo prazo" y añade que "a Xunta ten que intervir na mobilidade de toda a comarca". Goretti Sanmartín cree que "hai que facer unha aposta moi grande polo transporte metropolitano "