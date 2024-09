El gobierno de Santiago pretende "!recuperar espacio para la población" con una mejora de la movilidad entre San Caetano y Campo da Estrela

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín espera que en los próximos días se confirme la entrevista con el presidente de la Xunta Alfonso Rueda en la que “falaremos da resposta ó informe sobre a taxa turística que é un clamor da veciñanza de Santiago porque entende que se contribua a cuestión vencelladas coa limpeza, patrimonio…” y también se abordará “o informe do Estatuto de Capitalidade” en la que, señala la alcaldesa “había un informe que marcaba 5,5 millóns de euros” que la administración autonómica debería destinar a Compostela “co cal quedaría nunha cantidade duns 8 millóns” si se suma a la actual aportación por parte de la Xunta a Santiago como capital de Galicia.

Sanmartín se refería en ONDA CERO a los parkings de praza de Galicia y praza de Vigo “o0nde vai haber una recuperación das concesión por parte dop Concello e a posibilidade de facer as modificación pertinentes cuns presos máis razoables”. La alcaldesa compostelana avanzxa que próximamente se conocerán todos los detalles con motivo de la presentación del concurso de ideas de la mejora de la movilidad “entre san Caetano e o Campo da Estrela, un concurso de ideas no que participarán destacados arquitectos para que poidan expresar as suas ideas” y “traballamos para definir ese conector central e recuperar espazo para a poboacióncoa continuidade lóxica da zona amurallada” y, a partir de ahí “se estudará o tramo da praza de Galicia”. Goretti sanmartín explica que “o gobernó ten una proposta no que descansará o concurso de ideas e ver cómo se desenvolve” en los términos marcados por el propio Concello de Santiago “coa colaboración co colexio de arquitectos”.

Goretti sanmartín explicaba en Onda Cero que “en Xoan XXIII vaise facer una remodelación importante cun calmado de tráfico e a elevación dos pasos de peóns” y que en los próximos días se presentará el proyecto porque “a mobilidade é un dos principais retos”