Gobierno local de Santiago, Policia Nacional y Local y vecinos acuerdan incrementar la vigilancia policial ante el incremento de drogodependencias

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín asegura en ONDA CERO que “Santiago é unha cidade segura” a pesar de que “houbo roubos e actuación policiais que fixo posible a detención rápidas de varias persoas” al tiempo que reconoce que el aumento del consumo de drogas preocupa a los vecinos de Santiago, especialmente en el entorno de Santa Marta y A Choupana. Goretti Sanmartín se reunía esta mañana con vecinos de Compostela y miembros de la Policía Nacional y Policía Local porque “ten que haber unha perspectiva policial pero tamén asistencial e sanitaria” de forma que se incrementará la vigilancia “a través de reforzos mpoliciais onde sexan necesarios, pero onde tamén temos que implicar á UMAD e Asuntos Sociais” porque “ó igual que noutras ciudades, temos un repunte no consumo de drogas”.

Por otra parte, Goretti Sanmartín se refería a que la Concejalía de Urbanismo del ha impuesto una segunda multa de 2.000 euros a la propiedad del Pazo dos Irlandeses, situado en el número 44 de la rúa Nova, por incumplir con el "deber de conservación y mantenimiento" de la fachada, así como del escudo del inmueble. Sanmartín señala que no descartan otras actuaciones porque “existe o deber dos propietarios a ter as casas en debidas condición” porque “temos un patrimonio magnífico en Compostela, unha cidade Patrimonio da Humanidade no que temos o deber de manter os edificios en bo estado”. En el caso de que la propiedad no cumpla con el requerimiento de mantener la propiedad en buenas condiciones, como es el caso del pazo dos Irlandeses “o Concello ten que actuar” y tras “varios requerimientos, se ó final a propiedade non fai nada non esbotamos tomar outro tipo de actuacións”

Sanmartín también se refería a la situación de la Saya Yago “que é de propiedade privada” y reconoce que “nós tiñamos moito interese en que tivera unha nova vida relacionada con usos culturais”. Sanmartín añade que “dende o punto de vista do Concello trasladamos á propiedade que volva a ser un lugar de referencia e que volva a abrir as súas portas e estou segura que se poderá avanzar, e o novo uso vai chegar”.

Con respecto a la situación del quiosco histórico del cantón do Toural que permanece cerrado, Goretti Sanmartín desvela que “nos chegaron media ducia de posibilidades distintas para o que podería servir” un quiosco “que forma parte da memoria da cidade e está cheo de moitas lembranzas”. En este momento, señala la alcaldesa compostelana que “se está a estudar en Patrimonio cal é a situación” a sabiendas de que “é unha situación complexa da propiedade” aunque hay intención por parte del concello de Santiago para que vuelva a tener una función en la ciudad.

La alcaldesa de Santiago avanzó que “de maneira inmediata se vai a mellorar a sinalización e iluminación de 10 pasos de peons en Santiago” al tiempo que el alumbrado público de Compostela “despóis da sustitución de luminarias, estamos no momento de estudar onde ubicar un punto de luz máis” si se requiere en algunos puntos de la ciudad porque “sempre que hai un cambio” en relación a las nuevas leds “hai elementos que hai que revisar”