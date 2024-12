El gobierno compostelano señala que la reforma entre Santa Clara y Ruela da Estila tendrá un coste de 85.000 euros y fue demandado por vecinos y comunidad escolar

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala que desde el gobierno local "hau que priorizar os recursos, que son limitados" y pone de relieve la reforma "para o que deu luz verde a comisión asesora do Casco Histórico entre a ruela da Estila e as escaleiras ata Santa Clara" con "un espazo de máis calidade e un paso de peóns máis seguro". Con respecto a la mejora de la rúa Loureiros, espera que con los presupuetos de 2025 se pueda "resolver nos próximos meses".

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que "los vecinos nos han trasladado su preocupación por el decantamiento de la rúa Loureiros" y lamenta que desde el gobierno local "no se hayan reunido con ellos" porque llevan reclamando mejora del firme en la calle

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños ironiza señalando que "agora o concelleiro de Obras valora o informe favorable da comisión de patimonio cando non foi así cando se retiraron as farolas históricas da Residencia". Muíños espera que el concello pueda acometer mejoras en Loureiros y en otras calles en donde se localiza la chapaplana como Calzada do Carme o avenida de Coimbra"

La concejala de Dereitos Sociais y portavoz de Compostela Aberta María Rozas valora positivamente "que se aprobaqse a mellora da zona de Santa Clara e Loureiros cun importe de 85.000 euros" una reclamación "de veciños e comunidade educativa do entorno"