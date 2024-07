El gobierno compostelano señala que la "mejor manera y más rápida" es hacer las obras de la rúa do Pombal con el corte completo de la calle

La portavoz del grupo de Gobierno Miriam Louzao destaca en ONDA CERO que las obras de la rua do Pombal “son moi importantes e ademáis son unha demanda histórica da veciñanza” en donde se van a “cambiar as canalizacións, saneamiento e alumeado”. Louzao expresa “o máximo respeto ós veciños” y añade que “foi un proxecto redactado por un prestixioso equipo de arquitectura, xunto coa dirección facultativa e dirección de obra” en la que “todos concluíron que a forma mellor e máis rápida é esta” en referencia al corte completo de la rua Pombal entre Cruceiro do Gaio y San Clemente”.

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que si bien es cierto que “las obras suponen molestias e incomodidades y esta es una obra bienvenida” añade que “lo propio es sentarse con los vecinos y ver cómo se aminora el impacto”. Constenla cree que “cn los vecinos no se ha hablado suficiente ni tomado en consideración las molestias”. José Antonio Constenla cree que la obra del Pombal “se pudo haber acometido por fases” para reducir el impacto en el día a día de los vecinos.

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que “houbo falta de diálogo” por parte del gobierno compostelano con los vecinos y negocios de la rua do Pombal “dende o 9 de abril que se asinou coa dirección de obra”. Muíños cree que “a reunión coa veciñanza foi caótica” porque “tiñase que ter solventado os problemas e explicar detidamente o que se ía facer” porque “hoteis na zona teñen problemas, como tamén a imprenta e mesmo unha cafetería non sabía se podía traballar e barallou un ERTE para os traballadores”

La concejala de Dereitos Sociais y portavoz de Compostela Aberta María Rozas señala que “somos conscientes de que as obras causan molestias e entendemos as queixas pero o noso papel é minimizar o impacto negativo”. Rozas recuerda que “se retrasou o inicio da obra para reducir o impacto que tería co curso escolar na mobilidade da zona” y “reconfiguraronse as liñas de buses” y recuerda que el Pombal “é a rúa máis troncal onde pasa o maior número de liñas de bus” y, con respecto al aparcamiento “chegouse a un acordó co parking de Galeras”