El Concello de Santiago mantendrá las atracciones de las fiestas este año pero "gente experta" estudiará su cambio de emplazamiento a un lugar céntrico

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que “neste ano as atraccións se quedan onde están na Alameda” al tiempo que añade que “se está falando de estudos pero a longo prazo” de un posible traslado de las atracciones a emplazamientos que podrían ser la Residencia/Campus Sur o la avenida Xoan Carlos I, por su proximidad a la Alameda. Sanmartín explica que “se está a estudar con xente a nivel técnico para facer unha posible mudanza” que “non sería nun sitio que non fose céntrico” pero es un asunto que “hai que analizar con moita calma”.

Goretti sanmartín recordó que anteriores gobiernos municipales, como el PSOE “tamén se pensou no traslado das atraccións” y se abre “un proceso dse atender ós informes técnicos de xente experta” y “é unha decisión que non se vai tomar dun día para outro” aunque reconoce que “a imaxe das festas de Santiago está ligada á noria” que tampoco se descartaría un posible cambio de ubicación desde la carbalelira de Santa Susana pero “en ningún caso as atraccións se van levar a un sitio afastado como Salgueiriños ou Amio”.

La alcaldesa compostelana también se refería a la plaza do Obradoiro “onde se tiveron que facer moitas intervención polo uso que se lle da” y que “por diferentes motivos provocaron danos na chapa plana”. Así y todo, Sanmartín añade que “o uso que se lleda ó Obradoiro é bo e o único son esas ocasión excepcionais organizadas polo Concello ou otras propostas porque houbo celebración de todo tipo” al tiempo que defiende que se sigan realizando “medidas prudentes” como “control de aforo ou controis acústicos, está ben medido o tema”

Por otra parte, con respecto al futuro del proyecto Peleteiro, la alcaldesa Goretti Sanmartín señala que "produciuse un movemento satisfactorio do Ministerio de Economía para permitir facer unha modificación do planeamento urbanístico na parcela de Peleteiro que benefiecie o Ensanche, para ter máis usos residenciais sobre o comercial"

La alcaldesa compostelana señala que el nuevo gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza Ángel Facio se puso en contacto telefónico con ella y “quedamos para falar nas próximas semanas” aunque indica que “todo o que ten que ver coa mobilidade do CHUS está derivado ás consellerías de Infraestructuras e Sanidade” para lo que “agardamos a proposta da Xunta para o convenio e acordo” al tiempo que reitera “a boa disposición do novo xerente o hospital onde tamén hai otras prioridades coma as persoas pendentes de ter cita e tratamento”