El Concello de Santiago prohíbe, de forma cautelar durante un año, la instalación de nuevos comercios turísticos en el casco histórico

La Xunta de gobierno local de Santiago ha acordado suspender durante un año las licencias y comunicaciones previas de actividad relacionadas con el turismo, la hostelería o el uso residencial en el casco histórico para estudiar cómo proteger el comercio de proximidad y fijar población en la zona vieja.

La alcaldesa Goretti Sanmartín ha explicado que van a estudiar "los ejes comerciales" de la ciudad histórica, analizar qué actividades hay y sus usos. Es por ello por lo que se suspenden las licencias y comunicaciones previas para decidir "cuál es el camino" que quieren tener en "el fomento del comercio de proximidad".

El Gobierno compostelano espera que la gente "decida quedarse a vivir en la zona vieja". "Con la idea de fomentar las actividades comerciales aprobamos ese inicio del proceso para una modificación puntual del plan especial, justamente con esa idea de fijar población y hacer ese estudio que determine hacia dónde tienen que ir esos usos y cuáles son las actividades que tenemos que preservar", señala el gobierno de Santiago

AFECTACIÓN

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás, ha destacado que igual que se habla de "la importancia de proteger el uso de las viviendas", también es necesario "proteger el comercio de proximidad".

El plazo, ha especificado, es "como mucho de un año o hasta que se apruebe la modificación" en la que trabaja su departamento. Así, se suspenden los actos sujetos a licencias y comunicaciones previas que supongan nuevos usos residenciales en planta baja o las comunicaciones previas para implantación de nuevos usos de carácter terciario, también en planta baja, entre otros.

Como excepciones, esta suspensión no se aplicará cuando el local ya tenga una licencia de obras para esa actividad; en el caso de comunicaciones previstas de primera ocupación de viviendas que ya tengan licencia; o a oficinas que no tengan carácter turístico (locales de cambio de moneda, consignas de equipaje o free tour, por ejemplo), así como al comercio de proximidad que se pretende proteger.

El portavoz municipal del PP Borja Verea señala en ONDA CERO, con respecto a la limitación de negocios turísticos que afectará al comercio del casco histórico, medida que fue aprobada este lunes por la Xunta de Goberno que “prohibindo non se vai solucionar” y se pregunta “¿vai abrir unha mercería ou unha ferretería?. Abrirá cando haxa veciños”. Borja Verea no cree que sea una buena solución esta medida aprobada por la Xunta de Goberno porque “¿como distinguimos unha xeladería ou un pequeño restaurante ou tenda de ropa no casco histórico se é para turistas ou para os veciños de Santiago?”. Verea señala que “se prohíben o que están a facer é afectar á riqueza cultural e nos están prohibindo disfrutar de xeados, tendas de ropa ou restaurantes”. Borja Verea cree que “´fácil é prohibir e o que fan noutras ciudades é controlar” porque “o primeiro que hai que facer é trasformar a política de vivenda” porque “coas prohibición imos polo camino contrario”.