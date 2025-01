El concejal Gonzalo Muíños señala que la situación del PSOE de Santiago no afectará a la gobernabilidad de la ciudad mientras el bipartito sigue apuntando a "un gobierno sólido"

El concejal Gonzalo Muíños señala en ONDA CERO que "agradezo todo o cariño que estamos recibindo dos veciños de Santiago" tras la última comparecencia en la que tres concejalas socialistas le respaldaban como portavoz municipal pese a que el pasado viernes fue suspendido de militancia en el PSOE por 18 meses por "indisciplina reiterada". Gonzalo Muíños cree que el grupo municipal socialista enfrentado a la Argupación Local del PSOE y que actualmente también está fragmentado "é unha situación carente de toda lóxica ainda que era unha situación esperada". Muíños señala que esta situación "inflúe na confianza do noso electorado que están vendo atónitos o que está a ocurrir" al tiempo que insiste que la situación del PSOE municipal "non afecta para nada a gobernabilidade de Santiago". Muíños excplica que "o goberno bipartito exerce lexítimamente" sus funciones al tiempo que se muestra dispuesto "ata o final do mandato para o que a cidade necesite" con "unha política útil que seguiremos a practicar"

El concejal de Obras (BNG) Xesús Domínguez señala que el gobierno local continua con sus funciones y la situación del grupoi municipal socialista "non afecta en absoluta á gobernabilidade de Santiago" e insiste en que "é un goberno sólido". Domíguez asegura que "estamos tranquilos co compromiso do grupo municipal do PSOE que é serio e vai cumplir cos compromisos" en relación a los presupuestos municipales. Domínguez señala que desed el gobierno local se sigue a la espera del informe del secretario municipal para determinar la situación del grupo municipal socialista y su portavocía.

La concejala de Dereitos Sociais y portavoz de Compostela Aberta María Rozas insiste que "entendo que manterase o acordo de orzamentos e non afecta á gobernabilidade" la situación del grupo municipal socialista" porque "é unha situación interna do PSOE" al tiempo que defiende que "temos un goberno sólido" y garantiza la gobernabilidad en Compostela

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla se pregunta "¿pero cómo no va a afectar en el día a día de la ciudad el vodevil del PSOE?". Constenla señala que el gobierno municiopal se sustenta con los 6 votos del grupo municipal del PSOE y "hay una situación de inestabilidad que no es deseable" al tiempo que califica de "tripartito de fracasados" a socialistas, nacionalistas y CA.