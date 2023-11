El PSdeG se suma al BNG y pide la dimisión de José Manuel Baltar, tras anunciar el Tribunal Supremo que le abre procedimiento por un presunto delito de seguridad vial, ya que fue detectado por un radar, conduciendo un coche oficial a más de doscientos kilómetros por hora.

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, no explica si Baltar va a dimitir o no y acusa a los socialistas de tener una doble vara de medir la ética, en función de si el afectado es o no de su partido.