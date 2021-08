A través do sistema de autocita

Principia a repesca dos cidadáns pendentes de vacinar

55.000 galegos poderán ser vacinados, previa reserva no sistema de autocita, nos vindeiros días. Están chamados a participar os que non puideron acudir cando foron convocados, os que rexeitaron voluntariamente recibir a vacina ao seren chamados para facelo ou aqueles que non recibiron comunicación do SERGAS por un erro nos seus datos, entre as principais casuísticas. O conselleiro de Sanidade presentou o cronograma: Luns, 12-19 anos: 15.000 (autocita aberta desde venres 15.00 a 00.00 de sábado a domingo) Martes, 12-19 anos: 10.000 (autocita aberta desde venres 15.00 a 00.00 de domingo a luns) Venres, máis de 20 anos: 30.000 (autocita aberta desde venres 15.00 a 00.00 de mércores a xoves) Os cidadáns que xa recibiran unha dose e teñan que compretar a pauta seguirán a ser citados por sms.