Na sesión de control no Parlamento

Pontón acusa ao PP de «carroñerismo político» e Rueda chama «covarde» ao BNG por non recoñecer que erraron na lei do si é si

Foron os momentos de maior tensión no debate político celebrado nas últimas horas no Pazo do Hórreo. Escoitamos o máis destacado en Onda Cero Galicia.