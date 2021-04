Trabajadores y sindicatos se oponen a un posible traslado de la fábrica

La mesa de negociación sobre el futuro de Ence celebrada en Madrid concluyó sin acuerdos pero si dejó una importante la novedad de que, por primera vez, la empresa abre la puerta a estudiar cualquier posibilidad de futuro dentro de Galicia. La compañía Ence afirma estar dispuesta a escuchar activamente alternativas para trasladar la fábrica a otro entorno de la comunidad.

Los trabajadores no quieren oír hablar de traslado de la fábrica. Consideran que no hay argumentos objetivos para plantearse un nuevo escenario que no sea la parroquia de Lourizán, en Pontevedra. Hoy, han hecho balance de lo ocurrido ayer en Madrid. En un tono muy crítico, José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CC.OO, advierte que la postura de la plantilla de trabajadores es inamovible.

Solicitan a Gobierno Central y otras administraciones, con competencias, la presencia de todos los trabajadores y no solo una parte. Denuncian que los empleados de empresas auxiliares no estuvieron representados. Enrique González, secretario del comité de empresa, aguarda se corrija este aspecto discriminatorio.