Los trabajadores de Ence reciben el apoyo de la empresa e industria

Crece la preocupación en el comité de empresa de Ence y en el tejido empresarial en la comarca de Pontevedra ante la compleja situación jurídica y judicial en la que se encuentra el proyecto industrial. La tramitación del proyecto de Ley de Cambio Climático, con el articulo 18.4 que permite modificar los plazos de las concesiones de costas, y la falta de resolución de la Audiencia Nacional sobre la prorroga de los terrenos han despertado una enorme inquietud tanto en la plantilla de trabajadores como en las organizaciones empresariales y las plataformas de industrias de Pontevedra.

Este martes, las tres partes ofrecieron su valoración sobre los últimos acontecimientos, y tras el vídeo protagonizado por el consejero delegado, Ignacio Colmenares, en el que no dudaba en avanzar una posible marcha de la fábrica si no se modifica la ley en tramitación. Además, aseguraba que si no había opción de invertir algunas instalaciones de la fábrica podrían quedar obsoletas en materia de seguridad medio ambiental. Según Ana Cedeira, presidenta del comité de empresa, la producción en la fábrica, de momento, es segura y no dudo en atacar a los grupos políticos del BNG-PSdeG por su pasividad ante la amenaza de destrucción de empleo.

Desde el mundo de la empresa mostraron un respaldo sin fisuras a las reivindicaciones de la plantilla de trabajadores. Eduardo Barros, vicepresidente de la cámara de comercio de Pontevedra, pregunta una y otra vez al gobierno central porque no modifica el artículo de la futura Ley que genera inseguridad jurídica. "No sé para quieren tener el botón nuclear, si aseguran que no lo van a utilizar". Lamenta que la situación actual reduce la velocidad de inversión en el proyecto industrial. E incide en que los trabajadores de Ence son clientes de muchas empresas de la comarca.

La Plataforma de Industrias de Pontevedra también mostró un apoyo a la continuidad de la fábrica en Pontevedra y un rotundo rechazo a su cierren. Agustín Nogueira, portavoz de este colectivo, aseguró que la inseguridad proyectada a nivel nacional e internacional deja a Pontevedra en un mal lugar para captar futuros inversores. "Me preocupa el efecto llamada que esta situación deja".

Las movilizaciones de los trabajadores de Ence se trasladan, este viernes, a Madrid, con una manifestación frente al Ministerio de Transición Ecológica. Mientras, la próxima semana se realizará una peregrinación a Sanitago de Compostela, desde Pontevedra, para concentrarse frente a la sede del Partido Socialista de Galicia.