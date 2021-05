La Ruta do Viño Rías Baixas regresa con una cata dirigida por Nacho Constoya

La Ruta do Viño Rías Baixas, integrada en el Club de Producto de Rutas del Vino de España, retoma su programa Ruta de Catas. El sumiller Nacho Costoya se encargará de guiar a las personas asistentes en un viaje por los matices de los productos de las bodegas asociadas a la Ruta do Viño Rías Baixas. “En cada jornada se degustarán diferentes vinos entre los que se encontrarán elaboraciones especiales, tintos y espumosos. De este modo, buscamos dar a conocer esa amplia variedad de productos que los visitantes se pueden encontrar en nuestro itinerario enoturístico”, indica Lorena Varela, gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, en una entrevista en Onda Cero Pontevedra.

Durante las dos sesiones, “se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para garantizar una experiencia enoturística segura: los puestos estarán distribuidos respetando las medidas de distancia interpersonal. Además, dispondremos de hidrogeles para la limpieza de manos y se ofrecerá material personalizado, de modo que no se compartirá nada entre los asistentes. Todas las personas que participen deberán usar mascarilla, excepto en el momento de la degustación”, explica Varela.

La celebración de la Ruta de Catas podría variar si las circunstancias derivadas de la situación sanitaria así lo requiriesen. Desde la Ruta do Viño Rías Baixas animan a todas las personas amantes del enoturismo a participar en esta propuesta. El escenario elegido es el Pazo de Mugartegui (Pontevedra), los próximos 3 y 4 de junio, a partir de las 20.00 horas.

Las entradas están ya a la venta a través del portal de Ataquilla.com. El precio establecido es de 5 euros. Para poder asistir a alguna de las dos catas programadas, las personas interesadas deberán firmar una declaración responsable (disponible a través de la propia web de venta de tiques o en www.rutadelvinoriasbaixas.com), dando cuenta de que no presentan síntomas compatibles con la COVID-19 ni en el momento de participar en la actividad ni en los días previos a la misma.