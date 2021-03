El presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, es declarado 'persona non grata' en Pontevedra

El pleno se celebró en el Teatro Principal de Pontevedra. Varias mociones se centraron en el asunto de la permanencia de Ence en Pontevedra. En referencia a la iniciativa de la declaración de 'persona non grata', Cesareo Mosquera, concejal del BNG, argumentaba que este directivo reconocía en un video, difundido hace dos semanas, de la posibilidad de problemas técnicos y de seguridad ambiental en la fábrica. Algo que considera inadmisible. Y acusa al PP de falta de criterio a la hora de medir el nivel de seguidismo y apoyo a la empresa.

En esta misma línea, el concejal y portavoz del PSdeG lamenta que se ponga en el punto de mira a un partido que gobierna en Pontevedra y legisla en el congreso de los Diputados como responsable de la crítica situación que padece una empresa que, según Agustín Fernández, ha disfrutado de enormes privilegios en la comarca. Los socialistas calificaron al sindicato Comisiones Obreras de mamporrero útil de Ence. Y acusan a esta organización de plegarse con servilismo a una empresa muy lesiva para la salud de la ría de Pontevedra.

Rafa Domínguez, portavoz del PP en Pontevedra, se mostró muy molesto ante las acusaciones del gobierno de ser el instigador de los actos violentos que se vivieron, hace unos días, en dependencias municipales protagonizadas por los trabajadores de Ence, quienes llegaron a increpar al alcalde y al resto de concejales. Reitero que no tienen pruebas contra él. Además, Domínguez no considera oportuno ni acorde con la realidad ofender e insultar aprovechando al ley aritmética en una administración con el concello de Pontevedra.

Mientras, el concejal no adscrito, Goyo Revenga, cree que las mociones están fuera lugar en estos tiempos de pandemia. Y asegura que la declaración de persona non grata no se corresponde con la voluntad de la ciudadanía.

La condena de la violencia y la declaración de persona non grata a Ignacio de Colmenares salío adelante con los votos favorables de nacionalistas e socialistas. La declaración de ' Persona no grata' no es algo nuevo para la política pontevedresa. En el año 2016, el ex presidente Mariano Rajoy también era objetivo de la misma declaración después de que su gobierno concediese una prorroga a Ence en su actual ubicación.