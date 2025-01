Los productos especiales de Ence alcanzarán el 30% de sus ventas en 2025

Ence – Energía y Celulosa, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto, prevé que el 30% de sus ventas de celulosa en 2025 procedan de sus productos especiales, es decir, de la línea Ence Advanced, que cuentan con mejor margen que la celulosa estándar. El objetivo de la compañía es superar el 50% de las ventas totales de celulosa en 2028. En estas cifras no se incluyen la aportación de celulosa fluff.

Ence lanzó al mercado, en 2019, la marca Ence Advanced, como resultado de años de trabajo en el ámbito de I+D+i. Bajo esta denominación se incluyen diferentes propuestas de celulosa diseñadas para satisfacer las necesidades de segmentos papeleros específicos, que aportan mayor valor añadido y una menor huella ambiental. Entre sus valores diferenciales se encuentran su capacidad para sustituir fibra larga por fibra corta y materiales plásticos en distintas aplicaciones, ofreciendo alternativas sostenibles a sus clientes y al consumidor final.

Dentro de Ence Advaced destaca Powercell, producto de celulosa de fibra corta único, que por sus características de resistencia puede sustituir a la pasta de fibra larga manteniendo las propiedades mecánicas requeridas. Ofrece una alternativa más económica para el cliente y más eficiente en el uso de recursos naturales.

Por su parte, Naturcell, la celulosa no blanqueada de Ence, ofrece resistencia, opacidad, suavidad y calidad, además de contar con un reducido consumo de recursos en su producción (energía, madera, productos químicos y agua) con respecto a la celulosa estándar. Naturcell puede utilizarse en la fabricación de tisú no blanqueado (papel higiénico, de cocina, servilletas) y en aplicaciones de packaging para sustituir plásticos (envasado de alimentos, etc.). En esta misma línea, Naturcell Zero, con garantía de neutralidad en carbono certificada, ofrece a los clientes el valor añadido de reducir la huella de carbono de sus productos.

Además, Ence pone en el mercado otros productos diferenciados, como la celulosa de baja porosidad, Closecell, destinada a aplicaciones en papeles de barrera o etiquetas así como a la sustitución de materiales plásticos en envases flexibles y envoltorios de alimentos; Decocell, que es especialmente adecuado y demandado para la fabricación de materiales tan diversos como el papel decor o las bandejas para uso alimentario; y Porocell, Opacell y High White, que se pueden utilizar en aplicaciones como papeles filtro, papel para las capas exteriores de packaging de cartón o papeles de impresión y escritura de alta calidad, entre otros.

Fluff: una alternativa en Europa para productos importados de EEUU

En esta misma línea de apostar por la diversificación en la producción de celulosa, Ence lleva a cabo actualmente el proyecto para la producción de celulosa fluff en su biofábrica de Navia. Con esta iniciativa, la compañía diversificará su producción hacia la materia prima necesaria para suministrar higiénicos y absorbentes, como pañales, que actualmente se importan desde Norteamérica.

Este proyecto, que se pondrá en marcha en el cuarto trimestre del presente ejercicio, permitirá, entre otras ventajas, reducir la huella de carbono de los productos finales, al utilizar fibras naturales, renovables, compostables y biodegradables de origen local.