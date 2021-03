Malestar en el concello de Soutomaior por las estrictas restricciones de la Xunta

Agustín Reguera, alcalde de Sooutomaior, no entiende porque no se concede un respiro y se persiste en mantener medidas drásticas y muy dolorosas para la economía. A su juicio, esta decisión del comité clínico de no rebajar el grado de restricciones, en especial, supone seguir ahogando a sectores como el de la hostelería y el comercio, con horario de cierre muy limitados.

Los residentes del concello de Soutomaior son los únicos de la zona que no podrán moverse con libertad por el resto de la provincia y Galicia durante la próxima semana. Según lo acordado en su última reunión, en los municipios de Soutomaior y Pontecesures se regirán las medidas de nivel alto a partir de la medianoche del viernes.

De no existir variaciones y no mantenerse las normas vigentes, los habitantes de estos municipios solo podrían moverse entre ayuntamientos de este mismo nivel y podrían reunirse con un máximo de cuatro no convivientes. El interior de los locales de hostelería debería permanecer cerrado, mientras que podrían abrir las terrazas con un 50% de aforo, hasta las 18,00 horas.