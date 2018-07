Francisco Moldes presenta su renuncia al frente de la Cámara

Escrito de renuncia presentado por Francisco Moldes al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pontevedra:

Presento mi renuncia voluntaria a la Presidencia de la Cámara de Comercio de Pontevedra, por motivos estrictamente profesionales, que conciernen a la dirección y gerencia de mis empresas.

Tomo esta decisión después de casi 14 años en la Institución Cameral, pasando por una vocalía del Comité Ejecutivo, con Eladio Portela de presidente; por el cargo de tesorero, con Manuel Durán al frente de la Entidad; y por la vicepresidencia primera, con Ricardo Mirón, a quien relevé hace año y medio en la Presidencia de la Cámara.

El Grupo de Empresas Moldes está en plena expansión de su negocio, y mi presencia es cada vez más necesaria en el devenir diario, en el crecimiento, y en su desarrollo empresarial, con la apertura de dos nuevos supermercados en la provincia de Lugo, y uno, próximamente, en Pontevedra, en la nueva urbanización de Campolongo, muy cerca del edificio administrativo de la Xunta de Galicia.

Han sido 14 años en los que he volcado toda mi ilusión y todo mi esfuerzo, para que la Cámara de Comercio de Pontevedra estuviese lo más arriba posible. No me corresponde a mí hacer balance de la gestión realizada, aunque con toda claridad, puedo decir que he dado todo lo que llevo dentro.

La Cámara de Comercio de Pontevedra goza de una salud económica estable, sin deudas patrimoniales ni de cualquier otro tipo. Desde esta perspectiva, estamos entre las mejores de España.

Tengo que agradecer en primer lugar al personal de la Cámara, que en todo momento me han apoyado, desde la secretaria general, Charo Lorenzo, hasta el jefe de comunicación, Mateo Benavides.

En segundo lugar, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros de los órganos ejecutivos, en especial a los tres anteriores presidentes, que tanto han confiado en mí.

Estoy orgulloso del Comité Ejecutivo que he tenido el honor de presidir, han sido unos magníficos colaboradores. Y entre ellos, hago mención especial, del vicepresidente primero, Antonio Gómez Rivera; y del tesorero, Manuel Durán Tenorio, por su dedicación y fidelidad.

También expreso mi más sincera gratitud para con el Ayuntamiento de Pontevedra, Xunta de Galicia, Diputación Provincial y Caixanova, ya que sin su colaboración y ayuda, hubiesen quedado muchas cosas por hacer.

Por último desearle ganas de trabajar y suerte al equipo que sigue al timón de la Cámara de Comercio de Pontevedra, porque son la mejor garantía de éxito y futuro.

Firmado: Francisco Manuel Moldes López