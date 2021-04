Ence niega vertidos de mercurio a la Ría de Pontevedra

La empresa Ence, ante la detección de vertidos de mercurio en el subsuelo del complejo fabril, puntualiza, a través de un comunicado que, en los informes aportados a la Xunta de Galicia sobre la presencia de este mineral contaminante, "no se alerta de ningún vertido a la Ría de Pontevedra, sino que se advierte de la detección de niveles de mercurio superiores a los habituales en los últimos meses, en algunas áreas cercanas a la antigua factoría de Elnosa, poniéndolo en conocimiento de las mencionadas autoridades".

Para argumentar su versión, Ence alude al Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) realizado por la empresa que "concluye que los niveles de mercurio detectados no ponen en riesgo a las personas (incluidos los trabajadores de la planta), ni al medioambiente, ni a la Ría de Pontevedra, ni a las actividades que en ella se realizan (pesca, baño, etc.)". Y, a continuación, añade que "no es cierto que la empresa haya advertido de riesgos para la salubridad de la pesca y el marisqueo en la Ría".

También, matiza que la documentación remitida "no son informes internos de Ence, sino escritos remitidos por la compañía a las Administraciones central y autonómica.

Finalmente, Ence reitera que periódicamente realiza controles y evaluaciones de riesgos en todas sus instalaciones, para asegurar en todo momento que se cumple con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y con la normativa ambiental de aplicación, y para garantizar que no se produce ninguna situación que pueda entrañar ningún tipo de riesgo.