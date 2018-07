Coñecemos o 'Día a Día' dos ointes

Un salientable apartado da radio que profundiza no Día a Día dos seguidores deste medio e como desenvolven a sua vida no uso regular do idioma galego.

Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra

Iniciativa protagonizada polos ointes de Onda Cero, en colaboración co área de Normalización Lingüítica do Concello de Pontevedra, que nos escoitan dende o seu comercio, a sua oficina, mentras van no coche ou dende a sua casa.

Queremos que nos conten como é seu 'Día a Día'. A través da radio buscamos coñecer a cotidianidade dun comerciante, unha abogada, un mestre, un xubilado ou amo/a de casa.

Encontro semanal que permite sacar do anonimato os diferentes xeitos de desenvolverse no eido profesional, familiar e persoal dos que consideran que "a radio forma parte da su vida".

Esta acción pretende contribuir a fortalecer e potenciar a campaña do uso normalizado e regularizado do galego no comercio 'A lingua latexa'.