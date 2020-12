Más de Uno Pontevedra

Unha San Silvestre especial para un 2020 diferente

Falamos co concelleiro de Deportes de Pontevedra, Agustín Fernández, e co co-director da San Silvestre deste ano, Victor Rioboó. A carreira máis senlleira do Nadal chega cun MetroSilvestre e unha proposta de 10 circuítos ata o 15 de xaneiro