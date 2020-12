Proxectos de rexeneración integral para Valdecorvos e a senda do Lérez

Visitamos o Barrio de Valdecorvos para coñecer o proxecto que ten en march a Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural co socialista Iván Puentes á fronte. Ademais, baixamos ata a senda do Lérez para seguir falando da importancia dos investimentos públicos destinados á conservación dos nosos espazos naturais. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a entrevista con Susana Pedreira no programa “Más de Uno Pontevedra”.