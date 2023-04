Programa completo

Mas de Uno Pontevedra 27/04/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra e candidato á alcaldía, Rafa Domínguez. Como cada xoves, recibimos a visita de Rodrigo Cota e, ademais, adiantámonos á inauguración do II Festival Mestizaxes cos concelleiros de Promoción Económica de Pontevedra, Yoya Blanco, e Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes. Completamos o programa tomando a última antes de marchar: a especialista en literatura infantil, Ana Garralón, é a nosa convidada desta semana.