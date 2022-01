Abrimos o programa coa actualidade deste xoves e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: Carlos Yus (Migallas) é hoxe o noso convidado.