Comezamos o programa coa actualidade do luns marcada polo pleno da corporación municipal de Pontevedra e o debate sobre o futuro de Ence. Conversamos coa concelleira de Igualdade de Poio, Silvia Díaz, sobre os faladoiros "A Forza das Mulleres" que inauguran este mércores. Como cada luns, concedemos protagonismo ao mundo do motor con Abel Millán e do deporte con Rubén Rey. Completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".