Abrimos o programa coa actualidade deste primeiro día do verán 2022 e buscamos a previsión metereolóxica. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Ademais, ampliamos as nosas bibliotecas particulares en compañía de Mercedes Corbillón con novas recomendacións desde a Librería Cronopios.