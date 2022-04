Abrimos o programa coa actualidade do día e celebrando a Semana do Libro en compañía da editorial pontevedresa Kalandraka. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e, como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: Paulo González Ogando é hoxe o noso convidado.