Comezamos o programa coa actualidade deste luns marcada pola chegada do Ave a Galicia e polo éxito das primeiras xornadas de portas abertas no Convento de Santa Clara. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e conversamos co portavoz do goberno de Vila de Cruces, Julio López. Como cada luns, concedemos protagonismo ao deporte, ao motor e completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".