Más de Uno Pontevedra 12/01/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e coa previsión metereolóxica para as vindeiras horas. No tempo da entrevista conversamos co colectivo "Enfermeiras Eventuais en Loita" sobre a campaña de vacinación fronte á Covid. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.