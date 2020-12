Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 09/12/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Conversamos coa concelleira de Festas de Marín, Marián Sanmartín, e temos cita con Raquel Pedrouso para falar de intelixencia emocional. Ademais, como cada mércores coa voz de Carmen Quinteiro botamos "o peche": unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.