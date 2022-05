Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co presidente do CETS, Alfonso Martínez. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Ademais, como cada luns, abrimos a nosa sección de motor con Abel Millán e poñemos ritmo ao inicio da semana cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".