Abrimos o programa coa actualidade deste martes marcada polas reivindicacións do 8-M. Buscamos a previsión do tempo e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Banco. Ademais, completamos o programa con novas recomendación desde a Librería Cronopios.