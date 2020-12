Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 07/12/2020

Nova movilización da hostaleria da comarca de Pontevedra. A maiores, un grupo inicio una peregrinación a Madrid para denunciar a agonía dun sector castigado polas medidas da Covid19. Piden un Plan de Rescate. Escoitamos o presidente dos médicos sobre a chegada dos test as farmacias. Tamen, abordamos a crítica situación das axencias de viaxes e repasamos todas as novas do motor con Abel Millán.