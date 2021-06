LEER MÁS Pontevedra

Comezamos o programa coa actualidade deste primeiro luns do mes de xuño e coñecendo a previsión metereolóxica. Concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey e ao mundo do motor con Abel Millán. Recibimos a visita de Lucía Saborido e Noelia López desde Saraiva. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".