Más de Uno Pontevedra 01/12/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada pola compra do Convento de Santa Clara e a primeira visita institucional ao interior. Temos cita con experta para falar das novidades do imposto de plusvalía municipal coa avogada María Cobián. Buscamos a previsión metereolóxica para os vindeiros días e abrimos tempo de entrevista co primeiro tenente de alcalde de Caldas de Reis, Manuel González. Visítannos as amigas do colectivo "De vella a bella" para falar do papel das coidadoras e das súas reivindicacións. Ademais, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro.