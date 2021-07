Más de Uno Pontevedra 01/07/2021

Prestamos atención a evolución dos casos de covid19 no área sanitaria Pontevedra-Salnés. Seguen medrando. Incremento de incidencia no área sanitaria de Pontevedra, motivado polo mega-gromo de Mallorca, que leva ao Sergas a facer novos cribados entre os estudiantes de secundaria da zona. Hoxe, un micrófono aberto estivo no punto de probas PCR no Hospital Provincial. Disfrutamos dunha nova 'Cita a Cegas' no Museo de Pontevedra. Revelamos todos os detalles dunha nova edición de 'As Nove na Praia' en Vilagarcia. E tamén conversamos con membros dos grupos Los Segundos y Fronján, participantes no concurso Revolutión Unplugged.