Gonzalo Louzao: "Enviarei cartas a todas as Administracións para retomar asuntos pendentes na Estrada, pero ao conselleiro de Cultura enviareille un whatsapp"

Conversamos co novo alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, neste primeiro día laborable co bastón de mando nas súas mans. Despois do pleno do pasado sábado, marcamos prioridades e retos para os tres anos de mandato municipal que afronta Louzao tomando o relevo de López Campos.