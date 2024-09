Carlos Viéitez: "A carreira popular de Meaño é unha das grandes tradicións a conservar"

Seguindo a tradición, o concello de Meaño celebra a “XXXVIII Carreira Popular de Meaño”. Será este domingo 8 de septembro baixo un percorrido no que será necesario completar unha distancia de 6.3 kilómetros.

O prazo de inscripción estará aberto ata o xoves 5 de septembro.

No almorzo informativo, no Café-Bar Carabela de Pontevedra, conversamos co rexedor de Meaño e coñecemos os detalles desta cita deportiva, ao mesmo tempo que analizamos outras cuestións da actualidade municipal.

(Escoita a entrevista con Carlos Viéitez, alcalde de Meaño)