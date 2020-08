Onda Cero Pontevedra

Atentos a situación do área sanitaria Pontevedra-Salnés. Analizamos cos responsables da conselleria de educación as condicións do inicio do curso escolar 2020-21. Repasamos a actualidade do concello de Pontecaldelas conversando co seu alcalde Andres Diaz. E tamen consultamos os sector das axencias de viaxes como están a vivir estos tempos de inseguridade sanitaria e dificultades para realizar unha viaxe; en especial, a destinos ao extranxeiro.