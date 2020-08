Más de Uno Pontevedra (14-08-2020)

Onda Cero Pontevedra

Pechamos a semana con incremento de casos por coronavirus. A preocupación tamen se centra nas condicións do inicio escolar. Analizamos esta situación co doctor Baloira, xefe de neumoloxia do CHOP. No eido político, despedimos a socialista Paloma Castro, concelleira de Igualdade, ante su inminente marcha o Parlamento de Galicia. Atendemos a denuncia da asociación 'Os Palleiros' de Pontevedra tras superar o 20% de media de abandonos de mascotas durante estes meses de veran. E pechamos cun repaso a axenda de ocio e cultura de fin de semana.