Onda Cero Pontevedra

Comezamos o programa coa actualidade desta xornada de xoves e conversamos co portavoz do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Escoitamos o que a rúa responde e buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas. Abrimos tempo de entrevista coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e completamos o programa en compañía de Raquel Pedrouso.